Belajar dari Gempa Selatan Jogja Semalam (29/08).

Tidak munculnya kepankan dan kericuhan pagi ini, menunjukkan sebuah gejala baik dan perlu dikelola dengan benar. Konsen, perhatian, cepetnya informasi serta “alert” ini harus dimengerti sebagai hal positip dan mesti dekembangkan terus sebagai bagian dari mengurangi risiko kebencanaan.

NETWORK, JARINGAN dan KONEKTIFITAS menjadi salah satu kunci dalam mengurangi riisiko saat kebencanaan terjadi. Kalau jaman dahulu dengan teriakan dan ketongan, di era moderen ini internet, dan jaringan komunikasi.

Tentunya kondisi seperti ini juga tidak dapat dibiarkan menjadi liar sehingga justru menjadi sarana penebaran HOAX. Mental OPTIMIS, WASPADA, dan khsuusnya PENDIDIKAN dan PENGETAHUAN perlu menjadi pilar-pilar utama dalam mengurangi risiko bencana saat terjadi.

Education can not stop disaster, but it will reduce the risk and lost.